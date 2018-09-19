Beşiktaş kaleci antrenörü Marjan Mrmic: Fenerbahçe'nin şu an pek çok problemi var

Beşiktaş'ın efsanevi kalecileri arasında yer alan ve şu anda da Siyah Beyazlılar'ın kaleci antrenörlüğünü yapan Marjan Mrmic'ten pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesinde flaş açıklama geldi.

Sarı Lacivertliler'in UEFA Avrupa Ligi gruplarında Dinamo Zagreb ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma öncesinde Hırvat basınına değerlendirmelerde bulunan Mrmic, Fenerbahçe hakkında şu yorumları yaptı:

"Fenerbahçe'nin şu an pek çok problemi var. Sezona yaptıkları başlangıç hiç umut vaat etmedi. Dinamo da Fenerbahçe'nin bu sorunlarından faydalanmak zorunda.

Dinamo için favori diyemem ama kazanma şansları %50. Fenerbahçe her daim büyük bir kulüptür ve sezonun devamında toparlanacaklardır."

(Fanatik)