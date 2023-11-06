Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor deplasmanında mağlup olan Beşiktaş'ta gözler Burak Yılmaz'a çevrildi. Başkan Ahmet Nur Çebi ile bir araya gelen Burak Yılmaz, geleceği hakkında görüştü..

A Spor'un haberine göre; Siyah-beyazlı ekip, bugün Burak Yılmaz ile bir görüşme gerçekleştirdi ve yola devam etme kararı aldı.

ŞENOL GÜNEŞ'İN ARDINDAN GÖREVE GELDİ

Şenol Güneş'in teknik direktörlük görevinden istifa etmesinin ardından bayrağı devralan Burak Yılmaz, çıktığı 2 Konferans Ligi maçında puan alamazken Süper Lig'de ise 4 resmi maçta takımın başında oldu ve 6 puan topladı.