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Spor

Beşiktaş kararını verdi! Burak Yılmaz ile yola devam

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Antalyaspor'a mağlup olan Beşiktaş'ta gözler Burak Yılmaz'a çevrildi. Siyah beyazlı yönetim bugün teknik direktör Burak Yılmaz ile bir araya geldi ve yola devam etme kararı aldı. İşte detaylar...

6 Kasım 2023 Pazartesi 16:22 - Güncelleme:
Beşiktaş kararını verdi! Burak Yılmaz ile yola devam
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor deplasmanında mağlup olan Beşiktaş'ta gözler Burak Yılmaz'a çevrildi. Başkan Ahmet Nur Çebi ile bir araya gelen Burak Yılmaz, geleceği hakkında görüştü..

A Spor'un haberine göre; Siyah-beyazlı ekip, bugün Burak Yılmaz ile bir görüşme gerçekleştirdi ve yola devam etme kararı aldı.

ŞENOL GÜNEŞ'İN ARDINDAN GÖREVE GELDİ

Şenol Güneş'in teknik direktörlük görevinden istifa etmesinin ardından bayrağı devralan Burak Yılmaz, çıktığı 2 Konferans Ligi maçında puan alamazken Süper Lig'de ise 4 resmi maçta takımın başında oldu ve 6 puan topladı.

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