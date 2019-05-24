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Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında hata yapmadı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in son haftasında kendi sahasında konuk ettiği Kasımpaşa’yı 3-2 mağlup etti ve sezonu üç puanla kapattı.

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Spor Toto Süper Lig'de 34. hafta maçında Beşiktaş ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 3-2 yenerek sezonu üçüncü sırada tamamladı ve UEFA Avrupa Ligi'ne gruplardan katılma hakkı elde etti.

Beşiktaş'ın gollerini 10, 44 ve 45+1. dakikada Güven Yalçın kaydetti. Kasımpaşa'nın golleri 13. dakikada Haris Hajradinovic ve 67. dakikada Fode Koita'tan geldi.

Beşiktaş'ta ilk sarı kartını 90+1'de gören Jeremain Lens, 90+4. dakikada ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.

Bu galibiyetin ardından Beşiktaş 65 puana ulaştı ve sezonu üçüncü sırada tamamladı. Şenol Güneş ile son maçına çıkan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne gruplardan girme şansı kazandı. Kasımpaşa ise sezonu 39 puanla noktaladı.

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