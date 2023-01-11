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Spor

Beşiktaş, Konyaspor'a hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Konyaspor'a konuk olacak.

AA11 Ocak 2023 Çarşamba 14:46 - Güncelleme:
Beşiktaş, Konyaspor'a hazırlanıyor
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Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 14 Ocak Cumartesi günü Arabam.com Konyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanı başkan Ahmet Nur Çebi ile asbaşkan Emre Kocadağ'ın da izlediği belirtildi.

Kondisyon ile taktik çalışmasının gerçekleştirildiği idmanın, ısınma ve pasla başladığı aktarıldı. Minyatür kale maçla devam eden antrenmanın dar alanda çift kale taktik maçıyla tamamlandığı kaydedildi.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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