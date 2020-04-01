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Spor

Beşiktaş maaş indiriminde Barcelona modeli uygulayacak

Beşiktaş, futbolcu maaşlarında kademeli olarak indirime gitmeyi planlıyor. Siyah-beyazlı takımın 56 milyon euro olan maaş bütçesi 35 milyon euroya düşürülecek.

01 Nisan 2020 Çarşamba 20:32 - Güncelleme: 01 Nisan 2020 Çarşamba 20:32
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Koronavirüs sebebiyle dünya çapında birçok ligin durdurulması sonrasında mali sıkıntı içerisine giren kulüpler, bir bir ekonomik tedbirler almaya başladı. Bu doğrultuda Katalan devi Barcelona'nın oyuncuları, maaşlarında yüzde 70 indirime giderek bu alanda kulüplerine destek oldular...

İKİ FARKLI YOK İZLENECEK

Fanatik Gazetesi'nden Orhan Yıldırım'ın haberin göre; Barça'yı bu konuda yakından takip eden Beşiktaş Yönetimi de, dünya devinin modelini uygulama kararı aldı. Dün Başkan Ahmet Nur Çebi yönetiminde telekonferans aracılığıyla toplanan Siyah-Beyazlılar, Barcelona'nın maaş indirme politikasını 2 farklı şekilde gerçekleştirme kararı aldı. Bu doğrultuda, maaşları 2 milyon Euro'dan fazla olan futbolculardan yüzde 70, bu miktarın altında olan isimlerden ise yüzde 50'lik maaş indirimi isteneceği kaydedildi.

BÜTÇEMİZ 35 MİLYON EUROYA DÜŞECEK

Siyah-beyazlı yönetici Adnan Dalkıran da, Beşiktaş'ın yeni bütçesi hakkında "Beşiktaş'ın 56 milyon euro olan bütçesini 35 milyon euroya düşürmek zorundaydık. Şimdi çok daha ciddi tedbirlere ihtiyacımız var. Beşiktaş'ın yaşaması için, hayatına devam etmesi için zorunlu olarak yapmamız gereken şeyler var. Önümüzdeki yıllarda, futbolcu ücretleri çok ciddi derecede düşecek." diye konuştu.

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