Beşiktaş maaş ödemelerinde aksamalar yaşandığına dair çıkan haberleri yalanladı

Beşiktaş’tan yapılan açıklama şu şekilde:

Dün akşam yaşadığımız üzücü mağlubiyet sonrası bazı televizyon programlarında Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'in yanı sıra, futbolcularımız, ödemeleri ve sözleşmeleriyle ilgili yapılan yorumların hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır.

Önümüzde çok önemli bir UEFA ve lig maçı varken taraftarımızın yapılan yorumlara itibar etmemesini ve takımımıza her zamanki gibi pozitif destek olmalarını önemle rica ediyoruz.