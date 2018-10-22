Son Dakika Haberleri 22

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Beşiktaş maaş ödemelerinde aksamalar yaşandığına dair çıkan haberleri yalanladı

Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş ve oyuncuların ödemeleri konusunda gecikmeler olduğu yönünde basında çıkan haberleri yalanladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Beşiktaş’tan yapılan açıklama şu şekilde:

Dün akşam yaşadığımız üzücü mağlubiyet sonrası bazı televizyon programlarında Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'in yanı sıra, futbolcularımız, ödemeleri ve sözleşmeleriyle ilgili yapılan yorumların hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır.

Önümüzde çok önemli bir UEFA ve lig maçı varken taraftarımızın yapılan yorumlara itibar etmemesini ve takımımıza her zamanki gibi pozitif destek olmalarını önemle rica ediyoruz.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Delilleri böyle yok etmişler

Delilleri böyle yok etmişler

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA