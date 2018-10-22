Beşiktaş maaş ödemelerinde aksamalar yaşandığına dair çıkan haberleri yalanladı
Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş ve oyuncuların ödemeleri konusunda gecikmeler olduğu yönünde basında çıkan haberleri yalanladı.
Beşiktaş’tan yapılan açıklama şu şekilde:
Dün akşam yaşadığımız üzücü mağlubiyet sonrası bazı televizyon programlarında Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'in yanı sıra, futbolcularımız, ödemeleri ve sözleşmeleriyle ilgili yapılan yorumların hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır.
Önümüzde çok önemli bir UEFA ve lig maçı varken taraftarımızın yapılan yorumlara itibar etmemesini ve takımımıza her zamanki gibi pozitif destek olmalarını önemle rica ediyoruz.
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