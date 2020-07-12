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Spor

Beşiktaş, Malatya'da coşkuyla karşılandı

Spor Toto Süper Lig'de 3. sırada bulunan Beşiktaş, Avrupa umutlarını devam ettirmek için Yeni Malatya ile karşılaşacak. Beşiktaş kafilesi, müsabaka için Malatya'ya vardı.

DHA12 Temmuz 2020 Pazar 18:58 - Güncelleme: 12 Temmuz 2020 Pazar 18:58
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Süper Lig'in 32'inci hafta maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, Malatya'ya geldi.

İstanbul'dan saat 16.00'da kalkan özel uçakla saat 17.00'de Malatya'da havalimanına inen siyah-beyazlılar kafileyi, taraftarlar karşıladı. Özellikle teknik direktör Sergen Yalçın'a ilgi gösteren taraftarlar, futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi, üzerlerindeki Beşiktaş formalarını oyunculara imzalattı. Taraftarlar ayrıca teknik direktör Yalçın'a çiçek de verdi.

Havalimanından takım otobüsüyle ayrılan Beşiktaş kafilesi, mücadele öncesi kamp yapacağı otele geçti.

BtcTurk Yeni Malatyaspor - Beşiktaş karşılaşması, yarın saat 21.00'de Malatya Stadı'nda oynanacak.

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