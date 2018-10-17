Beşiktaş, Mario Gomez transferi için Stuttgart'la masaya oturacak

Spor Toto Süper Lig'de sezonun başlamasının ardından Alvaro Negredo'nun Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Nasr'a transfer olmasının ardından yönetim, yeni forvet için girişimlere şimdiden başlamıştı.

Bu doğrultuda İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin Fransız yıldızı Olivier Giroud'yu ilk hedef olarak belirleyen Kara Kartal, bu isimden önceki gün gelen açıklama sonrasında hayal kırıklığına uğramıştı. 32 yaşındaki oyuncunun kariyerine Chelsea'de devam etme kararı aldığını duyurması sonrasında yönetim, hedefini değiştirdi.

Fanatik'ten Orhan Yıldırım'ın haberine göre; Siyah-Beyazlılar, takımda 2015- 16 sezonunda kiralık olarak forma giyen Mario Gomez'i listesine ekledi.

3 gollü başlangıç...

Beşiktaş formasıyla 41 maçta 28 gol ve 5 asistlik performans sergileyerek Kartal'ın Süper Lig şampiyonluğunu elde etmesinde direkt rol oynayan Alman futbolcu, sonrasında Wolfsburg'a transfer olmuştu. Geçen sezonun ara transfer döneminde Yeşil-Beyazlılar'dan ilk kulübü Stuttgart'a transfer olan Gomez, bu dönemde 8 karşılaşmaya çıkıp 3 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti. 33 yaşındaki yıldız için girişimlere başlayan Kara Kartal'ın, kulübüyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncuyu kiralık olarak renklerine tekrar bağlamaya çalışacağı bildirildi.

Taraftarın kalbinde taht kurdu

Siyah-Beyazlılar'dan ayrılığı sonrasında sık sık pişman olduğunu dile getiren Mario Gomez, düşüncelerini eski takım arkadaşlarıyla paylaşmıştı. Yıldız oyuncu, "Anladım ki, Beşiktaş'ta kalsam daha mutlu olurdum. Bunun pişmanlığını yaşıyorum " ifadelerini kullanmıştı. Beşiktaş'taki 1 sezonluk macerasında Siyah-Beyazlı taraftarların büyük sevgisini kazanan Gomez'in, Kara Kartal'ın ilgisine nasıl yanıt vereceği merak konusu...