32°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7995
  • 6,4533
  • 281.805
  • 96250.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Beşiktaş, Mario Lemina için Southampton'la pazarlıklara başladı

Siyah-Beyazlılar, ön libero transferinde rotayı Premier Lig olarak belirledi. Southampton’ın Gabonlu yıldızı Mario Lemina için Ada ekibine kiralama teklifinde bulunan yönetim, İngilizler’in cevabını bekliyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kara Kartal’da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın isteği doğrultusunda takıma yeni bir ön libero kazandırmak için girişimlerine devam eden Siyah-Beyazlılar, son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Southampton’ın Gabonlu yıldızı Mario Lemina için harekete geçti. İngiliz ekibiyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki oyuncuyu kiralamak için Ada temsilcisiyle pazarlıklarını sürdüren Siyah- Beyazlılar’ın, teklifini ilettiği ve yanıt beklediği kaydedildi. Southampton’a 2 yıl önce Juventus’tan 17 milyon Euro karşılığında transfer edilen Lemina, Premier Lig ekibinde 2 sezonda 52 maça çıkıp 2 gol atmıştı. 

(Fanatik)

HDP´liler oğlu için oturma eylemi yapan anneye saldırdı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Zap'a 'Pençe' darbesi: 2 terörist öldürüldü

Zap'a 'Pençe' darbesi: 2 terörist öldürüldü

Galatasaray Falcao'yu beklerken sürpriz isim geliyor!

Galatasaray Falcao'yu beklerken sürpriz isim geliyor!

5 milyon yıllık ve Türkiye’deki tek tescilli kayalık! Havadan görüntülendi

5 milyon yıllık ve Türkiye’deki tek tescilli kayalık! Havadan görüntülendi

Son dakika! İşte Mehmet Topal'ın yeni adresi

Son dakika! İşte Mehmet Topal'ın yeni adresi

Adana'da 3 kişiyi öldüren zanlıdan akılalmaz savunma!

Adana'da 3 kişiyi öldüren zanlıdan akılalmaz savunma!

Rusya'dan yine çok konuşulacak açıklama!

Rusya'dan yine çok konuşulacak açıklama!

O caniye 'kahraman' demişti.. İşte istenen hapis cezası

O caniye 'kahraman' demişti.. İşte istenen hapis cezası

'Namus için öldürdüm' dedi, gerçek eşinin ifadesinde ortaya çıktı

'Namus için öldürdüm' dedi, gerçek eşinin ifadesinde ortaya çıktı
 

POPÜLER HABERLER

5 milyon yıllık! Türkiye’deki tek tescilli kayalık havadan görüntülendi

5 milyon yıllık! Türkiye’deki tek tescilli kayalık havadan görüntülendi

Nesli tükenme riski altında! Türkiye'nin o bölgesinde yaşıyor

Nesli tükenme riski altında! Türkiye'nin o bölgesinde yaşıyor

'Şah'ın araba koleksiyonundan göz kamaştırıcı araçlar

'Şah'ın araba koleksiyonundan göz kamaştırıcı araçlar

Ressam köpek sahibine para kazandırıyor

Ressam köpek sahibine para kazandırıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA