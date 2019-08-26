Beşiktaş, Mario Lemina için Southampton'la pazarlıklara başladı
Siyah-Beyazlılar, ön libero transferinde rotayı Premier Lig olarak belirledi. Southampton’ın Gabonlu yıldızı Mario Lemina için Ada ekibine kiralama teklifinde bulunan yönetim, İngilizler’in cevabını bekliyor.
Kara Kartal’da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Teknik direktör Abdullah Avcı’nın isteği doğrultusunda takıma yeni bir ön libero kazandırmak için girişimlerine devam eden Siyah-Beyazlılar, son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Southampton’ın Gabonlu yıldızı Mario Lemina için harekete geçti. İngiliz ekibiyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki oyuncuyu kiralamak için Ada temsilcisiyle pazarlıklarını sürdüren Siyah- Beyazlılar’ın, teklifini ilettiği ve yanıt beklediği kaydedildi. Southampton’a 2 yıl önce Juventus’tan 17 milyon Euro karşılığında transfer edilen Lemina, Premier Lig ekibinde 2 sezonda 52 maça çıkıp 2 gol atmıştı.
(Fanatik)
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