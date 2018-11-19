Beşiktaş, Mensah transferi için Atletico Madrid ile anlaşma sağladı Spor Toto Süper Lig ekibi Kayserispor'da kiralık olarak forma giyen Bernard Mensah'ı kadrosuna katmak için Beşiktaş bonservisinin bulunduğu Atletico Madrid ile anlaştığı iddia edildi.