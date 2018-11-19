Beşiktaş, Mensah transferi için Atletico Madrid ile anlaşma sağladı
Spor Toto Süper Lig ekibi Kayserispor'da kiralık olarak forma giyen Bernard Mensah'ı kadrosuna katmak için Beşiktaş bonservisinin bulunduğu Atletico Madrid ile anlaştığı iddia edildi.
Beşiktaş, Kayserispor'da kiralık olarak forma giyen Bernard Mensah'ın bonservisini almak için Atletico Madrid ile anlaşmaya vardı.
Beşiktaş, Kayserispor'dan Mensah'ı devre arasında almak için izin isteyecek, olumsuz yanıt alırsa transfer sezon sonu gerçekleşecek.
Mensah bu sezon Kayserispor ile 12 Süper Lig maçına çıktı. Ganalı oyuncu geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'da forma giymişti.
(Transfer Merkezi)
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