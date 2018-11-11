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Beşiktaş, Mersin Büyükşehir Belediyespor'u uzatma periyodunda 103-99 mağlup etti

Kadınlar Basketbol Süper Lig'nin 5. haftasında Beşiktaş, Mersin Büyükşehir Belediyespor'u uzatmaya giden mücadelede 103-99 yendi.

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Beşiktaş bu sonuçla ligde 5. maçında 4 galibiyetini alırken, Mersin BŞB iki galibiyette kaldı.

Salon: BJK Akatlar

Hakemler: Orkun Yurtdaş, Abdullah İlik, Anıl Veziroğlu

Beşiktaş: Esra Erden Atacan 11, Kübra İmren Siyahdemir 14, Mitchell  34, Akhator 16, Bahar Çağlar 14, Mircheva 2, Bahar Yapar, Epoupa 12, Melek  Uzunoğlu

Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 18, Burcu Çiğil 3,  Petronyte 27, Walker 13, Mitchell 23, Melis Atalay, Melisa Korkmaz, Cado 15

1. Periyot: 22-17

Devre: 35-37

3. Periyot: 57-61

Normal süre: 83-83

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