Beşiktaş, Mersin Büyükşehir Belediyespor'u uzatma periyodunda 103-99 mağlup etti
Kadınlar Basketbol Süper Lig'nin 5. haftasında Beşiktaş, Mersin Büyükşehir Belediyespor'u uzatmaya giden mücadelede 103-99 yendi.
Beşiktaş bu sonuçla ligde 5. maçında 4 galibiyetini alırken, Mersin BŞB iki galibiyette kaldı.
Salon: BJK Akatlar
Hakemler: Orkun Yurtdaş, Abdullah İlik, Anıl Veziroğlu
Beşiktaş: Esra Erden Atacan 11, Kübra İmren Siyahdemir 14, Mitchell 34, Akhator 16, Bahar Çağlar 14, Mircheva 2, Bahar Yapar, Epoupa 12, Melek Uzunoğlu
Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 18, Burcu Çiğil 3, Petronyte 27, Walker 13, Mitchell 23, Melis Atalay, Melisa Korkmaz, Cado 15
1. Periyot: 22-17
Devre: 35-37
3. Periyot: 57-61
Normal süre: 83-83
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