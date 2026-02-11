İSTANBUL 10°C / 7°C
Spor

Beşiktaş, Micelli ile 1 yıl uzattı

Beşiktaş'ta kadın voleybol takımının başantrenörü Lorenzo Micelli'nin sözleşmesin 1 yıl uzatıldığını açıkladı.

11 Şubat 2026 Çarşamba 19:54
Beşiktaş, Micelli ile 1 yıl uzattı
ABONE OL

Beşiktaş, kadın voleybol takımının başantrenörü Lorenzo Micelli'nin sözleşmesini uzattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, İtalyan başantrenörle 2026-2027 sezonunun sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, Lorenzo Micelli'yle önemli başarılara imza atılacağına inanıldığı vurgulandı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

Başantrenörümüz Lorenzo Micelli ile Yola Devam

Voleybol Takımımızla birlikte önemli başarılar kazanacağımıza inanmış olduğumuz Başantrenörümüz Lorenzo Micelli ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır.

Lorenzo Micelli'ye yeni dönemde üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Beşiktaş JK

