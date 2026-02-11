Beşiktaş, Micelli ile 1 yıl uzattı

Beşiktaş, kadın voleybol takımının başantrenörü Lorenzo Micelli'nin sözleşmesini uzattı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, İtalyan başantrenörle 2026-2027 sezonunun sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Açıklamada, Lorenzo Micelli'yle önemli başarılara imza atılacağına inanıldığı vurgulandı.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;
Başantrenörümüz Lorenzo Micelli ile Yola Devam
Voleybol Takımımızla birlikte önemli başarılar kazanacağımıza inanmış olduğumuz Başantrenörümüz Lorenzo Micelli ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır.
Lorenzo Micelli'ye yeni dönemde üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.
Beşiktaş JK