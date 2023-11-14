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Spor

Beşiktaş, milli arayı hazırlık maçlarıyla doldurdu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, milli maçlar nedeniyle verilen arayı Sakaryaspor ve İstanbulspor ile oynayacağı hazırlık maçlarıyla geçirecek.

AA14 Kasım 2023 Salı 16:50 - Güncelleme:
Beşiktaş, milli arayı hazırlık maçlarıyla doldurdu
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Beşiktaş Futbol Takımı, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada Sakaryaspor ve İstanbulspor ile hazırlık müsabakası yapacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, siyah-beyazlı ekibin 19 Kasım Pazar günü Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor ile karşı karşıya geleceği belirtildi.

Beşiktaş'ın onursal başkanı Süleyman Seba'nın anısına Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadelenin saat 15.00'te başlayacağı aktarıldı.

Rıza Çalımbay'ın teknik direktörlüğünü yaptığı siyah-beyazlıların milli aradaki ikinci ve son hazırlık maçını ise 22 Kasım Çarşamba günü saat 14.00'te BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Trendyol Süper Lig ekibi İstanbulspor ile yapacağı kaydedildi.

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