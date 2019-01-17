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Beşiktaş Muhayer Oktay'ı sağlık kontrolünden geçirdi

Beşiktaş Kulübü, transfer görüşmelerine başladığı Muhayer Oktay'ı sağlık kontrolünden geçirdi.

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Beşiktaş'ın transferi için görüşmelere başladığı  Muhayer Oktay, sağlık kontrolünden geçti.
 
Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabından paylaşılan mesajda, transfer  görüşmelerine başlanan Muhayer Oktay'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık  kontrolünden geçtiği bildirildi.
 
Almanya'da Bochum ve Düsseldorf altyapılarında forma giyen 19  yaşındaki oyuncu, orta sahada görev alıyor.

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