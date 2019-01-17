Beşiktaş Muhayer Oktay'ı sağlık kontrolünden geçirdi
Beşiktaş Kulübü, transfer görüşmelerine başladığı Muhayer Oktay'ı sağlık kontrolünden geçirdi.
Beşiktaş'ın transferi için görüşmelere başladığı Muhayer Oktay, sağlık kontrolünden geçti.
Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabından paylaşılan mesajda, transfer görüşmelerine başlanan Muhayer Oktay'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçtiği bildirildi.
Almanya'da Bochum ve Düsseldorf altyapılarında forma giyen 19 yaşındaki oyuncu, orta sahada görev alıyor.
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