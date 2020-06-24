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Spor

''Beşiktaş Nika Ninua'yı transfer etti''

Gürcistan basını, Dinamo Tiflis'in 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Nika Ninua'nın Beşiktaş ile anlaştığını yazdı.

DHA24 Haziran 2020 Çarşamba 11:16 - Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 11:16
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Beşiktaş gelecek sezonun takımını oluşturmak için çalışmalarını sürdürürken Gürcistan basınından önemli bir iddia ortaya atıldı.

Gürcü basınının gece geç saatlerde flaş olarak geçtiği haberde, Beşiktaş'ın, Dinamo Tiflis'in 21 yaşındaki Gürcü orta saha oyuncusu Nika Ninua'yı transfer ettiği iddia edildi. Haberde, Dinamo Tiflis ile Aralık 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncunun transfer şartlarının henüz belli olmadığı da ifade edildi.

Dinamo Tiflis ile 9 maça çıkan genç futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol atma başarısı gösterdi.

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