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Daha önce Aboubakar’dan beklediği verimi alan ve yıldız golcüyü bir daha kiralamak isteyen siyah beyazlılar tecrübeli futbolcunun yüksek sakatlık riskini göze alamazken, Moting’in ‘Süper Lig’i düşünmüyorum’ demesi yönetimin canını sıktı. Burak Yılmaz’ın yanına iyi bir partner arayan Fikret Orman ve kurmayları Okaka’yı masaya yatırırken, Kouma Babacar’ın Real Betis’e imza atamaya hazırlanması Abdullah Avcı’nın da moralini bozdu.

Hazırlık maçlarında sinyal veren, Sivasspor karşısında ise gol yollarında büyük problemler yaşayan Beşiktaş’ın forvet arayışları sürerken, Beşiktaş’ta Okaka’nın haricinde her an sürpriz bir transfer bombasının patlama ihtimalinin yüksek olduğu ifade ediliyor.