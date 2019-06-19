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Beşiktaş, Ömer Toprak ile söz kesti

Alman ekibi Borussia Dortmund'da forma giyen milli oyuncu Ömer Toprak, Beşiktaş ile prensip anlaşmasına vardı. Abdullah Avcı'nın ilk olarak 'Bekletin' dediği Kana-Biyik transferinde Ömer'in durumuna göre karar verilecek.

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Beşiktaş yönetimi, Borussia Dortmund'un yeni sezon planlamasında düşünmediği Ömer Toprak ile prensipte anlaşma sağladı.
 
Ömer için kiralama ücreti ödemek istemeyen siyahbeyazlı yönetim Dortmund'u ikna etmek için büyük çaba sarf ediyor. 29 yaşındaki tecrübeli stoperin de Beşiktaş'a gelmeyi çok istediği kaydedildi.
 
Bu arada teknik direktör Abdullah Avcı'nın ilk etapta "Bekletin" dediği Kana-Biyik transferi için ise Ömer Toprak'ın durumuna göre karar verilecek.
 
Sabah

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