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Beşiktaş orta saha için onunla anlaştı!

Beşiktaş'ın Wolverhampton'ın orta saha oyuncusu Romain Saiss ve kulübüyle prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için flaş bir iddia ortaya atıldı. Siyah-beyazlıların, Wolverhampton'da forma giyen Saiss'ın transferinde sona yaklaştığı belirtildi.
 
"PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI"
 
Beyaz TV'den Sercan Dikme'nin haberine göre; Beşiktaş, Wolverhampton'ın orta saha oyuncusu Romain Saiss ve kulubüyle prensip anlaşmasına vardı.
 
Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi'nin bir süredir İngiltere'de olduğu, kulüp ve oyuncuyla resmi görüşmeleri sürdürdüğü kaydedildi.
 
İNGİLİZ EKİBİNDE 100 MAÇ
 
Angers'tan 2016 yılında 4 milyon euro karşılığında Wolverhampton'a transfer olan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, İngiliz ekibinde 100 maçta oynadı ve 6 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
 
Bu sezon Avrupa Ligi Elemeleri'nde 4, Premier Lig'de 1 maça çıkan Faslı futbolcu, 217 dakika sahada kaldı.

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