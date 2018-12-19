Beşiktaş Pepe'nin yerini Medhi Benatia ile dolduracak
Beşiktaş, devre arasında kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlılarda Pepe ile yolların ayrılmasının ardından gözler stoper transferine çevrildi.
Beşiktaş’ın Juventus’tan Medhi Benatia’yı transfer gündemine aldığı öğrenildi.
Haber1903’ün haberine göre; Beşiktaş, İtalyan deviyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki Fas’lı stoper oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
2016-2017 sezonunda Juventus'ta kiralık oynayan Benatia, daha sonra 17 milyon Euro bedel ödenerek kalıcı transfer olarak Juventus'a katıldı. Bu sezon 6 karşılaşmada forma şansı ulan Benatia,toplam 540 dakika sahada kalırken iki de sarı kart gördü.
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