Beşiktaş Pepe'yle yolların ayrıldığını KAP'a bildirdi
Beşiktaş, Pepe'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini borsaya bildirdi.
KAP’a yapılan açıklama şu şekilde:
Futbolcu Pepe ile Kulübümüz arasında devam eden Sözleşme, tarafların mutabakatı çerçevesinde karşılıklı olarak feshedilmiştir.
Fesih anlaşması çerçevesinde; Futbolcuya kulübümüzden fesih tarihine kadar toplam alacağı olan 100.700 Euro ödenecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
BEŞİKTAŞ’TAN AÇIKLAMA
Beşiktaş, yollarını ayırdığı Pepe’ye teşekkür mesajı yayımladı. Yapılan açıklama şu şekilde:
“2017-18 sezonunda Futbol Takımımıza katılan, kişiliğiyle ve profesyonelliğiyle büyük takdir toplayan Kepler Laveran Lima Ferreira Pepe ile yollarımız ayrıldı.
Pepe’ye tüm emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.”
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