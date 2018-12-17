Beşiktaş Pepe'yle yolların ayrıldığını KAP'a bildirdi

KAP’a yapılan açıklama şu şekilde:

Futbolcu Pepe ile Kulübümüz arasında devam eden Sözleşme, tarafların mutabakatı çerçevesinde karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Fesih anlaşması çerçevesinde; Futbolcuya kulübümüzden fesih tarihine kadar toplam alacağı olan 100.700 Euro ödenecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

BEŞİKTAŞ’TAN AÇIKLAMA

Beşiktaş, yollarını ayırdığı Pepe’ye teşekkür mesajı yayımladı. Yapılan açıklama şu şekilde:

“2017-18 sezonunda Futbol Takımımıza katılan, kişiliğiyle ve profesyonelliğiyle büyük takdir toplayan Kepler Laveran Lima Ferreira Pepe ile yollarımız ayrıldı.

Pepe’ye tüm emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.”