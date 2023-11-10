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Spor

Beşiktaş resmen açıkladı! Kartal'ın yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay

Beşiktaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile teknik direktörlük görevine Rıza Çalımbay'ın getirildiğini duyurdu. İşte detaylar...

10 Kasım 2023 Cuma 17:05 - Güncelleme:
Beşiktaş resmen açıkladı! Kartal'ın yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay
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Beşiktaş, teknik direktörlük görevine Rıza Çalımbay'ın getirildiğini duyurdu.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması:

Yuvana Hoş Geldin Rıza Çalımbay

Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlük görevine Rıza Çalımbay getirilmiştir.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Rıza Çalımbay ile 10.11.2023 (bugün) tarihi itibarıyla anlaşmaya varılmıştır."

Yeni Teknik Direktörümüz Rıza Çalımbay, yarın (11 Kasım) saat 12.00'de BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenleyecektir.

Rıza Çalımbay'a görevinde üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

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