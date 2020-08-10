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Spor

Beşiktaş Rick Karsdorp'ı Roma'dan istedi

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazanmış durumda. Siyah-beyazlılar geçtiğimiz sezon Feyenoord'da kiralık olarak forma giyen Rick Karsdorp'u kulübü Roma'dan istedi.

10 Ağustos 2020 Pazartesi 23:32 - Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 23:37
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Gökhan Gönül'ün ayrılığının ardından sağ bek bölgesi için çalışmalara başlayan Beşiktaş, aradığı ismi İtalya'da buldu.

SCHALKE 04 VE SOUTHAMPTON DA TALİP OLDU

Hollanda basınına göre, son olarak Feyenoord'da kiralık olarak forma giyen Rick Karsdorp, Beşiktaş'ın gündemine geldi. Haberin detaylarında siyah beyazlı yöneticilerin, Karsdorp'un durumunu Roma'ya sorduğu ifade edildi.

Öte yandan Rick Karsdorp'a Beşiktaş dışında Schalke 04 ve Southampton da talip oldu.

Feyenoord teknik direktörü Dick Advocaat, Karsdorp'u 1 sene daha takımında tutmak istiyordu ancak maliyeti yüksek olduğu için bu mümkün olmadı. 25 yaşındaki Rick Karsdorp, kariyeri boyunca toplam 177 maça çıkarken 11 gol 24 asist yapmayı başarmıştı.

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