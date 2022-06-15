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Spor

Beşiktaş Romain Saiss'in transferini KAP'a bildirdi

Beşiktaş, Romain Saiss'in transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

AA15 Haziran 2022 Çarşamba 13:10 - Güncelleme:
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Beşiktaş Kulübü, Faslı futbolcu Romain Saiss ile görüşmelere başladığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan ve Kamu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Romain Ghanem Paul Saiss'in transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır." bilgisi verildi.

Beşiktaş'ın, 32 yaşındaki savunma oyuncusuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

ROMAİN SAİSS SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başlandığını KAP'a bildirdiği Romain Saiss, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Detaylı kan tetkikleri yapılan Saiss; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

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