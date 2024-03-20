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Spor

Beşiktaş sahasında farklı galip

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasında Beşiktaş BOA, sahasında Nesibe Aydın'ı 94-70 mağlup etti.

AA20 Mart 2024 Çarşamba 20:57 - Güncelleme:
Beşiktaş sahasında farklı galip
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında Beşiktaş BOA, konuk ettiği Nesibe Aydın'ı 94-70 yendi.

Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Ali Şakacı, Barış Turgut, Nagehan Şeyda Kurden Aktaş

Beşiktaş BOA: Lazic 5, Evans 15, Elif Bayram 18, Nogic 16, Li 17, Melek Uzunoğlu 12, Ceyda Conker, Ceyda Necmiye Bekar 2, Şevval Sıla Kaplan, Zümrüt Karahan 4, Şuğranur Hatice Sönmez 5

Nesibe Aydın: Thomas 8, Pelin Derya Bilgiç 3, Cannon 15, Coates 12, Zec 17, Feride Şevval Akalan 5, Gülşah Duman Bıçakçı 4, Gamze Takmaz 2, İlayda Güner 2, Elif Çayır 2

1. Periyot: 24-18

Devre: 41-27

3. Periyot: 63-45

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