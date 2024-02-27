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Spor

Beşiktaş savunma işini çözdü

Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe Fernando Santos'un gelişinden bu yana savunmanın yükselen grafiği dikkat çekti.

Sabah27 Şubat 2024 Salı 09:38 - Güncelleme:
Beşiktaş savunma işini çözdü
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Beşiktaş, Konya'dan sonra İstanbulspor maçını da kayıpsız geçmeyi başardı. Teknik direktör Fernando Santos'un koltuğa oturduğu günden bu yana oyunu eleştirilse de savunmanın yükselen grafiği dikkat çekti.

Fernando Santos'un öğrencileri Süper Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmada gol yemeyerek savunmada son haftaların en iyi takımı oldu.

Siyah-beyazlı takım, bu karşılaşmalarda Trabzonspor, Konyaspor ve İstanbulspor'u 2-0 mağlup ederken, Kayserispor ile de golsüz (0-0) berabere kaldı.

Beşiktaş'ın savunmada gösterdiği bu performans taraftarları tarafından büyük beğeniyle karşılandı.

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