Beşiktaş savunma işini çözdü

Beşiktaş, Konya'dan sonra İstanbulspor maçını da kayıpsız geçmeyi başardı. Teknik direktör Fernando Santos'un koltuğa oturduğu günden bu yana oyunu eleştirilse de savunmanın yükselen grafiği dikkat çekti.

Fernando Santos'un öğrencileri Süper Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmada gol yemeyerek savunmada son haftaların en iyi takımı oldu.

Siyah-beyazlı takım, bu karşılaşmalarda Trabzonspor, Konyaspor ve İstanbulspor'u 2-0 mağlup ederken, Kayserispor ile de golsüz (0-0) berabere kaldı.

Beşiktaş'ın savunmada gösterdiği bu performans taraftarları tarafından büyük beğeniyle karşılandı.