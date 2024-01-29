Üst üste kötü sonuçlar alan ve Sivasspor karşılaşması ile birlikte 3 maçtır gol dahi atamayan Beşiktaş kafi lesine karşılaşma sonu yoğun tepki gösterildi. Deplasman tribününde takımını destekleyen taraftarlar, stattan ayrılan Siyah-Beyazlı takım otobüsünün yoluna çıkarak oyuncuları protesto etti. Hazır bekleyen emniyet görevlileri, taraftarı güçlükle yatıştırdı.

FEYYAZ UÇAR: ARTIK YETER!

Hakem Şansalan'ın 17'nci dakikada Salih lehine önce verip; VAR incelemesi sonucunda iptal ettiği penaltıya Feyyaz Uçar tepki gösterdi: "Hep aynı haksızlıklar. VAR'da niye iptal oluyor? Orada ne oluyor anlamıyoruz. Artık yeter. Eski bir hakem arkadaşımızla birlikte yapacağımız raporu kamuoyu ile paylaşacağız.

SANTOS: ÇOK KÖTÜ BAŞLADIK

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Sivas yenilgisindeki en önemli faktörün kötü başlangıç yapmaları olduğunu savundu: "Gerçekten kötü başladık; ilk 10-15 dakika çok kötü oynadık. Oyuncularım; maçlara bu şekilde kötü başlamamamız gerektiğini anlamalı. En büyük sorunumuz bu oldu. Geçen maçta Rashica'nın; bu kez de Salih'in pozisyonu penaltıydı. Daha iyi olmak zorundayız. Gol yemeden; fırsatları değerlendirmemiz gerekiyor. İlk düdükten son düdüğe kadar sahada kalmalıyız."