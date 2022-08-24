Beşiktaş Siriki Dembele'yi bitirdi! İşte maliyeti...

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, İngiltere Premier Lig takımı Bournemouth'ta forma giyen Siriki Dembele'yi kadrosuna katmak üzere.

SİRİKİ DEMBELE 500 BİN STERLİNE KİRALANIYOR

İngiliz basınında çıkan habere göre; siyah beyazlılar Fildişi Sahili asıllı İskoç oyuncunun kiralık olarak transferi için Bournemouth ile anlaşmaya vardı. Beşiktaş Dembele'yi 1 yıllığına kiralamak için 500 bin sterlin ödeyecek. 25 yaşındaki kanat oyuncusunun satın alma opsiyonunun ise 2.5 milyon sterlin olacağı belirtildi.

Lampard resmen açıkladı! "Dele Alli'nin Beşiktaş'a transferi..."

13 MAÇTA 2 GOL, 1 ASİST

Bournemouth ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Siriki Dembele geçtiğimiz ocak ayında Peterborough United'dan transfer edilmişti. Bournemouth'ta bu sezon oynama şansı bulamayan Dembele, geçen sezon ise 13 maçta 2 gol, 1 asistlik skor katkısı yapmıştı.

Star Gazetesi