Everton menajeri Frank Lampard, Dele Alli'nin Beşiktaş'a transferinin tamamlanmak üzere olması nedeniyle kadrosunda olmadığını doğruladı.

FRANK LAMPARD: "DELE ALLI'NİN BEŞİKTAŞ'A TRANSFERİ ÇOK İLERLEDİ"

Lampard, Carabao Cup'ta oynadıkları ve 1-0 kazandıkları Fletwood karşılaşması öncesinde Beşiktaş'a transferi an meselesi olan Dele Alli'yle ilgili konuştu. İngiliz menajer açıklamasında, "Dele Alli'nin Beşiktaş'a transferi çok ilerledi. Henüz tamamlanmadı ancak anlaşma çok ileri düzeyde" sözlerini kullandı.

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VERGİ SORUNU DA ÇÖZÜLDÜ

İngiliz basınından gelen haberlerde ise Dele Alli'nin Türkiye'ye gelişini geciktiren vergi konusunun da çözüldüğü ve İngiliz yıldızın gelişinin saatlere kaldığı ifade edildi.

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YILLIK 2.3 MİLYON AVRO

Beşiktaş'ın yıllık 2.3 milyon avro teklif ettiği Dele Alli'nin Beşiktaş'a 1 yıllığına kiralanacağı, Ocak ayında transfer opsiyonu kullanılmak istenirse 6 milyon avro, sezon sonunda kullanılmak istenirse ise 8 milyon avroya bonservisinin alınabileceği ifade ediliyor.

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2 MAÇTDA 38 DAKİKA FORMA GİYDİ

Geçen yılın Ocak ayında Tottenham'dan Everton'a bedelsiz transfer olan 26 yaşındaki oyuncu Premier Lig'de bu sezon 2 maçta 38 dakika forma giydi.