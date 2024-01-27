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Spor

Beşiktaş, Sivasspor maçı kamp kadrosunu açıkladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında oynayacağı Sivasspor maçının kamp kadrosunu duyurdu. Kadroda sakatlıkları bulunan Semih Kılıçsoy ve Onur Bulut yer almadı.

27 Ocak 2024 Cumartesi 14:59 - Güncelleme:
Beşiktaş, Sivasspor maçı kamp kadrosunu açıkladı
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Süper Lig'de Sivasspor ile karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı.

Kadroda sakatlıkları bulunan Semih Kılıçsoy ve Onur Bulut yer almadı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Adana Demirspor maçında sağ ayak bileği iç yan bağında kısmi yaralanması olan Semih Kılıçsoy ile Osteitis pubis şikayeti sebebiyle ağrıları artan Onur Bulut, EMS Yapı Sivasspor maçı kadrosuna dahil edilmediler." denildi.

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Amir Hadziahmetovic ile Alex-Oxlade Chamberlain ile birlikte cezalılar Mert Günok ve Tayfur Bingöl de kamp kadrosunda yer almıyor.

Siyah-beyazlılarda Arthur Masuaku ve Vincent Aboubakar ise Afrika Kupası'nda oldukları için mücadelede forma giyemeyecekler.

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