İSTANBUL 21°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Eylül 2021 Perşembe / 23 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,8892
  • EURO
    10,3174
  • ALTIN
    497.005
  • BIST100
    1398.82
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş, Sivasspor maçının taktiğini çalıştı
Spor

Beşiktaş, Sivasspor maçının taktiğini çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig'in 8'inci haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla başladı.

DHA30 Eylül 2021 Perşembe 15:54 - Güncelleme: 30 Eylül 2021 Perşembe 15:54
ABONE OL

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ile minik kale maç yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamaların ardından gerçekleştirilen şut çalışması ile sona erdi. Basına kapalı olarak yapılan idman, 1,5 saate yakın sürdü.

Siyah beyazlılar, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını, yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.