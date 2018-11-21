Beşiktaş Sompo Japan evinde hata yapmadı
FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki 7. maçında Beşiktaş Sompo Japan sahasında Slovenya'nın Petrol Olimpija takımını 94-84 yendi.
Beşiktaş Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 7. hafta karşılaşmasında konuk ettiği Slovenya ekibi Petrol Olimpija'yı 94-84 yendi. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla gruptaki 3. galibiyetini alırken, Petrol Olimpija ise 6. kez mağlup oldu.
Beşiktaş Sompo Japan, mücadeleye Rich'in etkili oyunuyla başladı. Ancak boyalı alandan kolay sayılar bulan Petrol Olimpija, siyah-beyazlılar karşısında 4. dakikayı 10-7 üstün bitirdi. Ev sahibi ekip, uzun oyuncularıyla sayılar üreterek 7. dakikayı 20-16 önde geçti. Beşiktaş Sompo Japan, ilk periyodu 27-24 önde üstün tamamladı.
İkinci çeyreğe Can Maxim Mutaf'ın basketleriyle giren Beşiktaş Sompo Japan, top kayıplarıyla temposu düşen Petrol Olimpija önünde 15. dakika biterken farkı 15 sayıya çıkardı: 48-33. Samet Geyik'in boyalı alandan kaydettiği sayılarla hücumdaki etkili oyununu sürdüren ev sahibi takım, 18. dakikada farkı 20 sayıya (55-35) kadar yükseltti. Siyah-beyazlılar, Slovenya temsilcisi karşısında soyunma odasına 57-39 önde gitti.
İkinci yarıya hücumda iyi başlayan Petrol Olimpija, savunmada etkisiz kalan Beşiktaş Sompo Japan karşısında 26. dakikada farkı 6 sayıya düşürdü: 64-58. Buva'nın oyuna ağırlığını koymasıyla toparlanan siyah-beyazlılar, 27. dakikada farkı yeniden çift hanelere taşıdı: 71-60. Son anları karşılıklı basketlere sahne olan üçüncü periyodu, Beşiktaş Sompo Japan 75-68 üstün bitirdi.
Dördüncü periyodun ilk bölümünde hücumda ve savunmada dengeli oynayan Beşiktaş Sompo Japan, 35. dakikayı 83-72 önde kapattı. Kalan sürede skor üstünlüğünü koruyan siyah-beyazlılar, Petrol Olimpija'yı 94-84 mağlup etti.
Öte yandan, mücadeleyi tribünden takip eden az sayıdaki Beşiktaş taraftarı, karşılaşmanın son çeyreğinde "Paralar nerede Fikret Orman" şeklinde tezahürat yaptı.
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