Beşiktaş Sompo Japan, Ivan Buva'yı kadrosuna kattı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Beşiktaş Sompo Japan, Hırvat pivot Ivan Buva'yı kadrosuna dahil etti.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre siyah-beyazlı ekip, 27 yaşında ve 2,08 metre boyundaki Buva ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

Son olarak Çin ekibi Anhui Wenyi'nin kadrosunda yer alan Buva, geçen sezon İstanbul Büyükşehir Belediyespor formasıyla da 27 lig maçında 18 sayı, 6,6 ribaunt ve 1,4 asist ortalamalarıyla oynamıştı.

(AA)