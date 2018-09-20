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Beşiktaş Sompo Japan, Ivan Buva'yı kadrosuna kattı

Siyah-beyazlı takım, Hırvat pivot Ivan Buva'yı transfer etti.

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından  Beşiktaş Sompo Japan, Hırvat pivot Ivan Buva'yı kadrosuna dahil etti.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre  siyah-beyazlı ekip, 27 yaşında ve 2,08 metre boyundaki Buva ile bir yıllık  sözleşme imzaladı.

Son olarak Çin ekibi Anhui Wenyi'nin kadrosunda yer alan Buva, geçen  sezon İstanbul Büyükşehir Belediyespor formasıyla da 27 lig maçında 18 sayı, 6,6  ribaunt ve 1,4 asist ortalamalarıyla oynamıştı.

(AA)

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