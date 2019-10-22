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Beşiktaş Sompo Sigorta son saniyede yıkıldı

Beşiktaş Sompo Sigorta, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 2. maçında İspanya'nın Casademont Zaragoza takımına 74-73 mağlup oldu.

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Maça kötü başlayan Beşiktaş Sompo Sigorta, 4. dakikada 14-3 geriye düştü. Rakibin alan savunması karşısında çözüm üretemeyen siyah-beyazlı takım, ilk çeyreği de 24-11 geride tamamladı.
 
Beşiktaş Sompo Sigorta, McKissic ve Gotcher'ın sayılarıyla ayakta kalmaya çalıştı. Pota altında rahat basket üreten Casademont Zaragoza, Radovic'in sayılarıyla son dakika içinde farkı 16 sayıya (43-27) çıkardı. Beşiktaş Sompo Sigorta, son saniyede bulduğu 3 sayılık basketle soyunma odasına 43-30 geride gitti.
 
Maçın ikinci yarısına 8-0'lık seriyle başlayan Beşiktaş Sompo Sigorta, 22. dakikada Djurisic'in 3 sayılık basketiyle farkı 5 sayıya indirdi: 38-43. Çeyreğin son dakikalarında iki takım da çok top kaybı yaparken, 3. periyot 54-48 Casademont Zaragoza'nın üstünlüğüyle tamamlandı.
 
Farkı eriterek morallenen Beşiktaş Sompo Sigorta, Birkan Batuk ile 33. dakikada 56-56 beraberliği sağlarken, aynı dakika içinde McAdoo'nun sayılarıyla maçta ilk kez öne geçti: 58-56. Maçın son dakikasına 72-71 konuk ekibin üstünlüğüyle girildi. Beşiktaş Sompo Sigorta, bitime 11,6 saniye kala Theodore ile faul atışlarından basket bulamasa da devamındaki hücumda McAdoo'nun sayılarıyla 73-72 üstünlük yakaladı. Birkan Batuk'un yaptığı faulle atış şansı yakalayan konuk ekip, Seeley ile 3 atıştan ikisini sayıya çevirdi ve Beşiktaş Sompo Sigorta, sahadan 74-73 mağlup ayrıldı.
 
Beşiktaş Sompo Sigorta ilk yenilgisini alırken, Casademont Zaragoza ise ilk galibiyetine ulaştı.
 
Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi
Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Apostolos Kalpakas (İsveç), Martin Horozov (Bulgaristan)
 
Beşiktaş Sompo Sigorta: Theodore 6, Birkan Batuk 7, Gotcher 9, Burak Yıldızlı 2, McAdoo 18, Djurisic 9, İsmet Akpınar 2, McKissic 18, Oğuz Savaş, Ömer Utku Al 2
 
Casademont Zaragoza: Alocen 9, Brussino 13, Justiz 5, Radovic 14, Seeley 16, Hlinason 2, Benzing 2, San Miguel, Barreiro 5, Vazquez 6, Garcia 2, Krejci
 
1. Periyot: 11-24
Devre: 30-43
3. Periyot: 48-54

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