Beşiktaş şut ve taktik çalıştı
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 13 Mayıs Pazartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve istasyon koşularıyla başladı.
Pas, 5'e 2, dar alanda oyun ve kontrol çalışmalarının ardından taktik maçı ve şut idmanıyla antrenman sona erdi.
Beşiktaş hazırlıklarına yarın sabah yapacağı antrenmanla devam edecek.
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