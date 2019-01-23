Beşiktaş taktik çalıştı

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda siyah-beyazlıların, dar alanda top kapma ve pas ile taktik çalışmaları yaptığı bildirildi.

İdmanın tam sahada yapılan çift kale maçın ardından şut çalışmasıyla tamamlandığı aktarıldı.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.