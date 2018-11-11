Beşiktaş taraftarından Oğuzhan Özyakup'a tepki

Beşiktaş'ın Sivasspor ile oynadığı mücadelede Oğuzhan Özyakup'a büyük bir tepki gösterildi.

Karşılaşmanın 53. dakikasında Sivasspor'un Emre Kılınç'ın attığı gol öncesinde pas hatası yapan ve gole sebebiyet veren Oğuzhan Özyakup, sonrasında taraftarın öfkesine maruz kaldı.

Beşiktaş'ta taraftarlar, Oğuzhan'ın bu hatası sonrasında top ayağına her geldiğinde Oğuzhan Özyakup'u ıslıkladı. Domagoj Vida ise iki elini yana açarak tepki göstermemeleri yönünde taraftardan ricada bulundu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, golün 4 dakika sonrasında Oğuzhan'ı kenara alırken, taraftarların protestosunun dozajı arttı.

Oğuzhan protestolarla kenara geldikten sonra bir grup taraftar ise Oğuzhan'a destek verdi.

(Sporx)