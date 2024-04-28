Beşiktaş'ın bu sezonuna başarısız sonuçlar nedeniyle arka arkaya teknik direktör değişimleri damga vururken yansıması derbilerde de oldu.

9 yılın ardından 4 İstanbul derbisinin 4'ünden de mağlup ayrılan Beşiktaş, bu 4 maça 4 farklı teknik direktörle çıktı.

Şenol Güneş'in ayrılığının ardından Burak Yılmaz, 2-1 kaybedilen Galatasaray derbisinde siyah beyazlı takımın başındaydı.

Burak Yılmaz'ın yerine göreve gelen Rıza Çalımbay, Tüpraş Stadyumu'nda 3-1 kaybedilen Fenerbahçe maçında teknik direktörlük koltuğundaydı.

Yeni başkan Hasan Arat'ın büyük umutlarla göreve getirdiği Fernando Santos, Tüpraş Stadyumu'nda 1-0 kaybettikleri Galatasaray derbisinde takımın başındaki isimdi.

Sezonun son İstanbul derbisinde Beşiktaş'ın başında Serdar Topraktepe vardı ve Beşiktaş Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.