İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Nisan 2024 Pazar / 20 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,4504
  • EURO
    34,829
  • ALTIN
    2438.67
  • BIST100
    9915.62
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş tarihinde görülmemiş olay! 4 teknik adamla 4 derbi mağlubiyeti
Spor

Beşiktaş tarihinde görülmemiş olay! 4 teknik adamla 4 derbi mağlubiyeti

Tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Beşiktaş'ta eşine az rastlanan bir olay gerçekleşti. Siyah beyazlı ekip, bu sezon 4 İstanbul derbisine 4 farklı teknik direktör ile çıktı ve 4 mağlubiyet aldı. İşte detaylar...

28 Nisan 2024 Pazar 09:40 - Güncelleme:
Beşiktaş tarihinde görülmemiş olay! 4 teknik adamla 4 derbi mağlubiyeti
ABONE OL

Beşiktaş'ın bu sezonuna başarısız sonuçlar nedeniyle arka arkaya teknik direktör değişimleri damga vururken yansıması derbilerde de oldu.

9 yılın ardından 4 İstanbul derbisinin 4'ünden de mağlup ayrılan Beşiktaş, bu 4 maça 4 farklı teknik direktörle çıktı.

Şenol Güneş'in ayrılığının ardından Burak Yılmaz, 2-1 kaybedilen Galatasaray derbisinde siyah beyazlı takımın başındaydı.

Burak Yılmaz'ın yerine göreve gelen Rıza Çalımbay, Tüpraş Stadyumu'nda 3-1 kaybedilen Fenerbahçe maçında teknik direktörlük koltuğundaydı.

Yeni başkan Hasan Arat'ın büyük umutlarla göreve getirdiği Fernando Santos, Tüpraş Stadyumu'nda 1-0 kaybettikleri Galatasaray derbisinde takımın başındaki isimdi.

Sezonun son İstanbul derbisinde Beşiktaş'ın başında Serdar Topraktepe vardı ve Beşiktaş Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.