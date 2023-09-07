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Spor

Beşiktaş, Trabzonspor maçına hazırlanıyor

Beşiktaş, Trabzonspor maçının hazırlıklarını Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

IHA7 Eylül 2023 Perşembe 22:40 - Güncelleme:
Beşiktaş, Trabzonspor maçına hazırlanıyor
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazrılıklarını akşam saatlerinde Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan antrenman, ısınma koşuları ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. 5'e 2 ile devam eden idman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı. Basına kapalı gerçekleştirilen çalışma, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Siyah-beyazlılar, Trabzonspor maçı hazırlıklarına, yarın saat 11.00 ve 18.00'de yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

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