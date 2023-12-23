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Spor

Beşiktaş transfer için düğmeye bastı! Hedefteki isim Can Keleş

Sezon başladığı günden bu yana istikrarı yakalayamamış olan Beşiktaş ara transfer dönemi için kolları sıvadı. Siyah beyazlı ekip, Fatiih Karagümrük forması giyen 22 yaşındaki hücum oyuncusu Can Keleş için girişimlere başladı. İşte detaylar...

Fanatik23 Aralık 2023 Cumartesi 10:43 - Güncelleme:
Beşiktaş transfer için düğmeye bastı! Hedefteki isim Can Keleş
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Ara transfer dönemi için çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta sıcak bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlı ekip, bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken genç yıldızı gündemine aldığı öne sürüldü.

CAN KELEŞ'E TRANSFER KANCASI

Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ün Avusturya ekibi Austria Wien'den satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığı Can Keleş için girişimlerine başladı.

SEZON PERFORMANSI

Can Keleş, bu sezon Fatih Karagümrük formasını 14 resmi maçta giydi. Can Keleş bu müsabakalarda 2 gol sevinci yaşadı ve 2 asist üretti.

22 yaşındaki hücum oyuncusu Avusturya ekibiyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek. 22 yaşındaki hücum oyuncusunun güncel piyasa değeri 1 milyon 400 bin Euro. Haidbrunn altyapısında yetişen Can Keleş daha sonra Neustadt altyapısı ve Rapid Wien altyapısında da forma giydi.

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