Golcü arayan Beşiktaş, Inter'in planlamasında yer almayan Mehdi Taremi için temaslarda bulunacak. İtalya ekibi ile görüşecek olan Siyah-Beyazlılar, ilk olarak kiralama formülü ile şansını deneyecek.

Süper Lig'de sezonu 4. sırada tamamlayan Beşiktaş, gelecek sezon şampiyonluk yarışında rekabetçi olabilmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Immobile ile yollarını ayırmaya hazırlanan Kara Kartal, golcü takviyesi yapma peşinde. Son olarak Mehdi Taremi, menajerler aracılığıyla Siyah-Beyazlılar'a önerildi. Beşiktaş, bu öneriyi değerlendirdi ve oyuncu için hamle yapma kararı aldı. Taremi'nin temsilcisiyle yapılan görüşmeler olumlu ilerliyor. Taremi ikna edilirse Inter'le temaslar başlayacak.

MAAŞI 3 MİLYON EURO

Kara Kartal, 2027 yılına kadar kontratı olan Taremi için ilk olarak kiralama teklifi yapacak. İtalyan basınındaki haberlere göre; Inter, oyuncusunu tapusuyla birlikte göndermek istiyor. Siyah-Beyazlılar, gelen yanıta göre İranlı oyuncunun bonservisi için pazarlıklara başlayabilir. 32 yaşındaki golcü, Inter'de yıllık 3 milyon euro maaş kazanıyor. Immobile'nin 6 milyon euroluk maaşından çıkacak olan Kara Kartal, Taremi'yi ikna etmeye yakın.