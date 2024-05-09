Beşiktaş, Borussia Dortmund'dan Sebastian Haller ve Inter'den Davy Klaassen'i kadrosuna katmak istiyor.

BEŞİKTAŞ'TA SINIRLAR ZORLANACAK

Beşiktaş, yeni sezonda yer alacakları 3 kulvarda da önemli başarılar elde etmeyi planlıyor. Bu doğrultuda şu andaki kadrosunu yüzde 70 oranında değiştirecek olan siyah-beyazlılar, güçlü bir kadro oluşturmak için tüm sınırlarını zorlayacak.

AYRILACAK İSİMLER

Vincent Aboubakar, Cenk Tosun ve Jackson Muleka'yla yollarını ayırmayı planlayan, ayrıca yüksek bir teklif gelmesi halinde Semih Kılıçsoy'un da takımdan ayrılmasına izin verme ihtimali bulunan yönetim, en büyük bütçesini golcü için harcayacak.

HEDEFTE HALLER VAR

İleri bölgede marka bir isim almak için girişimlerde bulunan idareciler, Dortmund'un Fildişi Sahilli yıldızı Sebastien Haller'i renklerine bağlamak istiyor.

TRANSFER FORMÜLÜ

29 yaşındaki futbolcu için Dortmund'la ilk teması kuran ve girişimlerini sürdüren idareciler, 1,91'lik yıldızı satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle Beşiktaş'a kazandırmak istiyor.

ORTA SAHA HEDEFİ

Beşiktaş'ta orta sahada da yaz aylarında büyük bir değişim yaşanacak. Bu bölgeyi de kaliteli isimlerle güçlendirmeyi amaçlayan idareciler, Inter'den Davy Klaassen'i renklerine bağlamak istiyor.

GİRİŞİMLER SÜRÜYOR

Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki orta sahayı bedelsiz olarak kadrosuna katmak isteyen yönetim, bu doğrultuda girişimlerini sürdürüyor. İdareciler, başarılı oyuncuyla mayıs sonu öncesi imzaları atmak istiyor.

ANGEL DI MARIA

Öte yandan Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, kupadaki Ankaragücü karşılaşmasının ardından, "Di Maria, Samet Aybaba'nın hazırladığı listede yok. Gelecek hocanın listesinde olur mu bilmiyorum. Bu da olmayacak demek değil. Seneye hedefe oynayacak takım kurmak istiyoruz. Nokta transfer olarak düşünülebilir bu oyuncular." ifadelerini kullanmıştı.