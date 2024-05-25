Beşiktaş, Türkiye Kupası şampiyonluğunu taraftarıyla kutladı

Beşiktaş, Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi olmuştu. Siyah-beyazlı ekip, kazanılan kupa için kutlama töreni düzenledi. Organizasyonda yönetim, futbolcular ve taraftarlar tezahüratlarda bulunup, marşlar söylediler. Daha sonra Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve futbolcular, taraftarlara seslendi.

Kutlama töreninde konuşma yapan Başkan Hasan Arat, şunları söyledi:

"Size söz verdik. Kupayı buraya getireceğiz dedik. Futbolcularımız sözlerinde durdular. En büyük Beşiktaş."

Futbolcuların sözleri ise şu şekilde:

Necip Uysal: "Tüm taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu sezon sizi üzdük, bunun farkındayız. Ziraat Türkiye Kupası'nı alarak size hediye etmek istedik. Bunu başardığımız için çok mutluyuz."

Mert Günok: "Buraya geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Necip Uysal'ın da dediği gibi bu sezon sizi çok üzdük. Bu kupayı sizlere getirerek bu kötü gidişata dur demek istedik. Sizler daha iyilerini hak ediyorsunuz. En büyük Beşiktaş."

Semih Kılıçsoy: "Abilerimin de dediği gibi bu sezon istediğimiz sonuçları alamadık. Elimizde kazanabileceğimiz Ziraat Türkiye Kupası vardı. Kupayı da sizlere armağan etmek istiyorduk. Kupayı kazanıp sizlere armağan ettiğimiz için mutluyuz."

Ernest Muçi: "Burada sizleri görmek mutluluk verici. Önümüzdeki sene yine sizlere burada kutlama yapmak ve kupa kazanmak için elimden geleni yapacağım."

Al Musrati: "Tüm taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Kupayı kazandığımız için çok mutluyum. Attığım o golü asla unutmayacağım."

Jackson Muleka: "Buraya gelip bizlere böyle bir atmosfer yaşatan tüm taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum."

Gedson Fernandes: "Bugün çok güzel bir gün. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum."

Jonas Svensson: "Destekleri için tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bu kupayı taraftarlarımızla beraber kazandık, onlar olmasaydı kazanamazdık."