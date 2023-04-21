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Spor

Beşiktaş, Ümraniyespor maçına hazır

Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta maçın hazırlıkları tamamlandı.

IHA21 Nisan 2023 Cuma 20:18 - Güncelleme:
Beşiktaş, Ümraniyespor maçına hazır
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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşularıyla başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maç ile tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın saat 19.00'da Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda Ümraniyespor ile karşılaşacak.

Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezon şu ana kadar çıktığı 28 maçtan 59 puan topladı ve 3. sırada yer aldı.

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