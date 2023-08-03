Beşiktaş, Ümraniyespor'u satın alıyor

Beşiktaş, 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'u satın almaya hazırlanıyor.

A Spor'un haberine göre, Beşiktaş'ın İstanbul ekibiyle yaptığı görüşmelerde sona yaklaştığı ve tarafların prensip olarak anlaşma sağladığı belirtildi.

Beşiktaş'ın Ümraniyespor'u satın almasındaki en büyük etkenlerden biri 1. Lig ekibinin tesisleri. Beşiktaş, kendi tesislerine yakın olan Ümraniyespor'un tesislerinden faydalanmak istiyor.

Beşiktaş, ayrıca Ümraniyespor'u satın almasının ardından 1. Lig ekibini pilot takım olarak kullanmayı amaçlıyor.

Beşiktaş ile Ümraniyespor arasında yapılan görüşmelerin kısa süre içerisinde sonuçlanması bekleniyor.