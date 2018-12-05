Beşiktaş Vagner Love, Babel ve Tolgay ile yollarını ayırıyor

G.SARAY’I yenerek şampiyonluk iddiasını pekiştiren Beşiktaş, ilk yarıyı kayıpsız tamamlayıp, ikinci yarıya sorunsuz başlamak istiyor. Bunun için de öncelikle takım içinde huzur bozan oyuncularla yollar ayrılacak. Aile ortamının başarıda yıldızlar kadar önemli olduğuna inanan yönetim, “Ya kalın, Beşiktaş’a terinizin son damlasına kadar hizmet verin ya da yollarımızı ayıralım” diyecek. Yönetim bu durumda özellikle Babel ve Vagner Love’un talipleriyle masaya oturacak. Çok az bir bonservis bedeli karşılığında iki oyuncuya da yol verilecek. Ryan Babel’in Çin’e, Vagner Love’un da Brezilya’ya gitmesi bekleniyor.

TOLGAY DA GİDİYOR

Yönetim gidecek oyuncuların yerlerini ise yeni isimlerle dolduracak. Bu konuda transfer komitesinin hazırladığı rapor, Teknik Direktör Şenol Güneş’e sunulacak ve ortak bir değerlendirme yapılacak. Ardından takviyeler gerçekleşecek. Süresiz kadro dışı kalan Tolgay Arslan’ın durumu da belirsiz. Daha önce de takım içinde huzursuzluk çıkarttığı için tepki gören Tolgay Arslan’a gelecek teklifler de değerlendirilecek. Almanya’ya dönmesi beklenen oyuncuya da ayrılırken gerekli kolaylık gösterilecek.

(Aksam)