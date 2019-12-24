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Spor

Beşiktaş VAR kayıtlarının açıklanması için TFF'ye başvurdu

Beşiktaş Kulübü, Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarının açıklanması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurdu.

24.12.2019  16:43 - Güncelleme: 24.12.2019  16:43
Beşiktaş Kulübü'nün başvurusunda, Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarının yanı sıra hakem, gözlemci ve temsilci raporlarının 26 Aralık Perşembe gününe kadar açıklanması yönünde talepte bulundu.
 
Başvuruda "22.12.2019 tarihinde Ülker Stadı'nda oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş müsabakası nedeniyle kamuoyunda oluşan infial malumunuzdur." denilerek, şu görüşlere yer verildi:
 
"Tüm spor yorumcularının hemfikir olduğu konuların kayıtlara yansıyış biçimlerinin bilinmesi ise kaybedilmiş adalet duygusunun geri kazanımı için son derece önemlidir. Maçla ilgili rapor ve kayıtların paylaşılması, karanlık noktaları aydınlatacak ve kusurlu olanlarla olmayanların ayırt edilmesini sağlayacaktır. Anılan nedenlerle müsabakanın hakem, gözlemci ve temsilci raporlarıyla tüm VAR kayıtlarının 26.12.2019 günü saat 17.00'ye kadar kamuoyu ile eksiksiz olarak paylaşılmasını arz ve talep ederiz."
 

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