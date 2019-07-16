27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7074
  • 6,4098
  • 258.366
  • 98518.1
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Beşiktaş ve Başakşehir, Leroy Fer için kapışıyor

Swansea City'den ayrıldığından beri kulüpsüz olan 29 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu Leroy Fer için Başakşehir ve Beşiktaş'ın yarış halinde olduğu ortaya çıktı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Son olarak Swansea City forması giyen Hollandalı orta saha oyuncusu Leroy Fer ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
 
İtalyan basınından Tuttomercato'da yer alan habere göre 1 Temmuz'dan beri kulüpsüz olan 29 yaşındaki yıldız futbolcuyla Beşiktaş ve Başakşehir yakından ilgileniyor. Deneyimli ismin eski takımı Feyenoord ile antrenmanlara çıktığı ifade edilirken, oyuncunun gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı bildirildi.
 
Geçtiğimiz yıllarda adı bir dönem Fenerbahçe ile de anılan Hollandalı yıldız Swansea formasıyla çıktığı toplam 101 maçta 10 gol atarken 11 de asist yapmıştı.
 
(Fotomaç)
 
 

Görüntüler ortaya çıktı! Böyle kaçtılar...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Türk gemisine korsanlar saldırdı: 10 denizci rehin alındı

Türk gemisine korsanlar saldırdı: 10 denizci rehin alındı

Türk tank çıkarma gemisi TCG Bayraktar Dıraç Limanı'nda

Türk tank çıkarma gemisi TCG Bayraktar Dıraç Limanı'nda

Türkiye'yi karalama kampanyalarının başrolündeki FETÖ'cü

Türkiye'yi karalama kampanyalarının başrolündeki FETÖ'cü

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

'Ey yüzsüzler! Siz 11 vaadinizi yerine getirmediniz...'

'Ey yüzsüzler! Siz 11 vaadinizi yerine getirmediniz...'

'Hazır ol NATO! Rusya’nın S-500’leri sahaya iniyor!'

'Hazır ol NATO! Rusya’nın S-500’leri sahaya iniyor!'

Anbean kaydedildi! Saniyeler sonrası korkunç...

Anbean kaydedildi! Saniyeler sonrası korkunç...

HDP'li belediyeden caddeye terör suçlusunun adını verme kararı

HDP'li belediyeden caddeye terör suçlusunun adını verme kararı
 

POPÜLER HABERLER

TEM eski Daire Başkanı Turgut Aslan: Darbeye delil mi aranıyor! Ben buradayım

TEM eski Daire Başkanı Turgut Aslan: Darbeye delil mi aranıyor! Ben buradayım

Hafıza 15 Temmuz Müzesi açıldı

Hafıza 15 Temmuz Müzesi açıldı

Türk bilim insanları kök hücre ve 3D biyo-yazıcı ile 'kalp' üretecek

Türk bilim insanları kök hücre ve 3D biyo-yazıcı ile 'kalp' üretecek

Çalışan anneye güzel haber: 4 destek birden

Çalışan anneye güzel haber: 4 destek birden

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA