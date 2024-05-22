Süper Lig'de Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemine gelen Jose Mourinho'nun yeni adresi belli oluyor.

Sportitalia'nın haberine göre; Jose Mourinho, Türkiye'de herhangi bir takımın başına geçmeyecek.

ARABİSTAN ÇOK YAKIN

Portekizli teknik adamın Suudi Arabistan ekibi Al-Qadsiah'ın yeni teknik direktörü olmaya çok yakın olduğu belirtildi.

Suudi Pro Ligi'ne bu sezon çıkan ve gelecek sezon için önemli bir transfer bütçesi ayırdığı belirtilen Al-Qadsiah'ın görüşmelerde sona yaklaştığı ifade edildi.

MBAYE DIAGNE'NİN TAKIMI

Arabistan'a iddialı bir başlangıç yapmak isteyen Qadsiah'ta Galatasaray'da forma giyen Mbaye Diagne de forma giyiyor. Senegalli yıldız, Suudi ekibinde bu sezon 31 maçta forma giydi ve 24 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Daha önce Benfica, Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, MANU ve Tottenham gibi devleri çalıştıran Mourinho, son olarak Roma'da görev yaptı.