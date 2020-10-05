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Spor

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin istediği Ze Luis, Lokomotiv Moskova ile anlaştı

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin uzun süre transfer gündeminde kalan Porto'nun golcüsü Ze Luis, Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımıyla 3 yıllığına anlaştı.

05 Ekim 2020 Pazartesi 16:23 - Güncelleme: 05 Ekim 2020 Pazartesi 16:23
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Transfer döneminde Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak adına çalışmalar yürüttüğü Porto'nun forvet oyuncusu Ze Luis, Rusya'ya dönüyor. Championat'ın haberine göre; Ze Luis, Lokomotiv Moskova ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

Porto'nun yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen Ze Luis, daha önce Rusya'da Spartak Moskova forması giymişti. Eşi de Rus olan oyuncu, bu kez Lokomotiv Moskova formasıyla lige dönmeye hazırlanıyor.

2015-19 yılları arasında Spartak Moskova forması giyen Ze Luis, 10.75 milyon Euro bonservis bedeli ile Porto'nun yolunu tutmuştu. 

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