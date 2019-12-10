Beşiktaş ve Fener’i kurtarma kararı
G.SARAY Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Federasyonun aldığı limit artırımı kararının Türk futboluna büyük bir darbe vuracağını söyledi.
- star.com.tr
Bu kararın Fenerbahçe ve Beşiktaş’ı kurtarmak için alındığını vurgulayan Günay, “Ancak belki kısa vadede kulüplerin işine yarayacak bu karar uzan vadede büyük zararlar verir” diye konuştu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.